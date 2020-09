Corona-experts waarschuwen voor ‘blindvaren’ en vragen ‘duidelijk doel’

‘Covid-19 in België: wat nu?’ Dat is de veelbetekenende titel van een lange tekst die gerenommeerde corona-experts gezamenlijk op het internet hebben gepubliceerd. ‘De strijd tegen het coronavirus is verre van gewonnen’, waarschuwen ze. Ze roepen de regering op om zich een duidelijk doel te stellen. ‘België is geen eiland.’

Tien auteurs telt de blogpost, enkelen onder hen waren de voorbije maanden dé gezichten van de strijd tegen het coronavirus. Ziektespecialisten Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Pierre Van Damme en Emmanuel André bijvoorbeeld. Biostatistici Niel Hens en Geert Molenberghs. En psychologen Omer Van Den Bergh en Maarten Vansteenkiste.

Samen met econoom Mathias Dewatripont en gezondheidseconoom Philippe Beutels hebben ze zich verenigd om met feiten aan te tonen hoe belangrijk een goede aanpak op dit moment is. In een lange blogpost leggen ze uit waarom.

Dat er deze zomer wel degelijk een probleem op ons afkwam, en dat het alleen dankzij de striktere maatregelen ‘niet de Mount Everest, maar de Tafelberg’ is geworden. ‘We begonnen inderdaad het effect te zien van de non-bubbel van 15 personen, samen met het zomergevoel en de idee dat het voorbij was’, klinkt het.

Zorgen om heropflakkering

De nieuwe heropflakkering in september baart hen dan ook zorgen. ‘In juni waren we als experten bezorgd over het plateau van 85 gevallen per dag. Eind augustus kwamen we eventjes op een plateau van ongeveer 400, daarna zijn we zeer snel weer beginnen te stijgen.’

Op dit ogenblik kraakt het systeem in zijn voegen, waarschuwen de experts. Testcapaciteit, tracing, eerstelijnszorg en ziekenhuiscapaciteit: dat zijn de verdedigingslinies. ‘Eens de capaciteit van een of meer defensielijnen wordt overschreden, beginnen we blind te varen.’

Met de cijfers in de hand vragen ze de regering om een duidelijk doel. ‘Niet enkel de curve ombuigen en dan zien we wel, want dat leidt tot een ongeoorloofd snel versoepelen’, zeggen ze. Het virus laten circuleren is géén optie, zeggen ze, want ‘dat laatste kan tot een nieuwe algemene lockdown leiden’. Wel vragen ze ‘een niveau van circulatie dat we haalbaar vinden en dat we rustig proberen te bereiken met niet te ingewikkelde, maar goed begrepen en gecommuniceerde maatregelen’.

Als voorbeeld geven ze Duitsland, dat ernaar streeft dat elke besmette patiënt gemiddeld 0,8 andere mensen besmet. ‘België is geen eiland: het is van kapitaal belang om zeer duidelijk ons doel te definiëren in het licht van de Europese criteria, en ons te richten op het vermijden van een rode of oranje inkleuring’, zeggen de experts.

De volledige blogpost leest u hier.