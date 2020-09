‘Terug naar Rwanda’ genomineerd voor Emmy

‘Terug naar Rwanda’, gemaakt door productiehuis De Chinezen en uitgezonden op Canvas, is genomineerd voor een internationale Emmy. De reeks herdenkt de Rwandese genocide.

De vijfdelige reeks is één van de 44 genomineerden in 11 categorieën en twintig landen. Terug naar Rwanda is genomineerd in de categorie Documentaire en moet het opnemen tegen nominaties uit Colombia, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Het programma won eerder ook al de Ha! Van Humo. De Standaard gaf het vijf sterren.

De documentaire herdenkt de Rwandese genocide - in april was dat 25 jaar geleden - met persoonlijke verhalen. In elke aflevering wordt het persoonlijk verhaal verteld van mensen die de genocide hebben meegemaakt. Mensen uit de Rwandese diaspora reizen opnieuw naar Rwanda. Onder meer Belgisch veldloopkampioene Imana Truyers brengt weer een bezoek aan haar geboorteland. Ze bezoekt er voor het eerst haar biologische vader.

De serie werd uitgezonden op Canvas in 2019 en is nog steeds te bekijken op VRT Nu. Of Terug naar Rwanda de Emmy ook wint, wordt bekendgemaakt op 23 november tijdens de ceremonie in New York City.