Jess Thorup trainer Racing Genk

Jess Thorup (50) volgt Hannes Wolf op als trainer van RC Genk.

De onderhandelingen tussen de zaakwaarnemers van Jess Thorup en Racing Genk leidden gisteravond tot een principieel akkoord, vandaag zakte Thorup zelf af naar de Luminus Arena om zijn handtekening te zetten. De Deen heeft een overeenkomst getekend tot midden 2023.

De gesprekken over het sportief project waren eerder al voorspoedig verlopen, de verdere onderhandelingen, onder meer over het financiële luik, liet Thorup aan zijn zaakwaarnemers over.

De bedoeling is dat de ex-coach van AA Gent vrijdag om 13 uur al zijn eerste training leidt. Meteen daarna wordt hij officieel voorgesteld.