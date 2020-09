‘Volkskrant’ mag boekrecensent ontslaan

‘De Volkskrant’ mag literair recensent Arjan Peters ontslaan. Dat heeft een rechter beslist. De journalist is niet schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, maar is wel verantwoordelijk voor de verstoorde arbeidsrelatie met de krant.

De journalist werd in mei op non-actief gezet, maar de Volkskrant wilde niet meedelen op welke grond dat besluit genomen werd. Er was een intern onderzoek aan de gang en hij zou persoonlijk contact zoeken met schrijfsters voor hij een recensie schreef. Op 4 maart deelde schrijfster Maartje Wortel dat een vriendin een bericht ontving van ‘een gezaghebbend recensent’: ‘Ik ga je recenseren, zullen we morgen lunchen?’

‘Het is duidelijk dat het hier niet gaat om MeToo-gedrag’, zei de kantonrechter van Amsterdam. ‘Dat is ook niet wat uitgever DPG Media hem verwijt. Niettemin is dit gedrag niet conform de geldende normen, gezien zijn rol als literair recensent voor een groot landelijk dagblad en de machtspositie die hij daardoor heeft in de literaire wereld.’

Peters schrijft al 28 jaar voor de krant en werd zestien jaar geleden in dienst genomen. De rechter oordeelt dat de arbeidsrelatie ‘ernstig en duurzaam verstoord’ is omdat ‘het vertrouwen van de hoofdredactie in hem volledig weg is’. DPG Media moet hem een ontslagvergoeding van 32.000 euro betalen, op 1 december wordt het contract ontbonden. Peters laat aan persbureau ANP weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.