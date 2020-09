Duitse bisschoppen willen slachtoffers seksueel misbruik tot 50.000 euro schadevergoeding betalen

De slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk in Duitsland zullen in de toekomst een schadevergoeding kunnen vragen van maximaal 50.000 euro. Dat heeft de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), Georg Bätzing, donderdag op het einde van de plenaire herfstvergadering in Fulda gezegd.