KBC krijgt miljoenenboete voor Iers hypotheekschandaal

De nationale bank van Ierland heeft bank-verzekeraar KBC een boete van 18,31 miljoen euro opgelegd. De zaak draait rond inbreuken bij ‘trackerhypotheken’, meldt de Central Bank of Ireland donderdag.

KBC Bank Ireland krijgt de boete voor ‘ernstige tekortkomingen’ tegenover de houders van 3.741 rekeningen met zo’n hypothecaire lening. KBC bracht die er aan de man van 2003 tot 2008, toen de bank ze, ten tijde van de financiële crisis, van de markt haalde omdat ze niet langer winstgevend waren, aldus de toezichthouder.

De Central Bank of Ireland tilt zwaar aan de feiten. Er is sprake van twaalf inbreuken. De omvang van de boete is zo groot als mogelijk binnen haar sanctionerende bevoegdheden. Dat weerspiegelt de ‘ernst’ van de inbreuken, klinkt het. De impact was ‘verwoestend’, klanten speelden 66 eigendommen kwijt. Het gaat onder meer om elf gezinswoningen. Negenendertig van de 66 gevallen hadden vermeden kunnen worden als KBC de zogenaamde ‘Stop the Harm Principles’ toegepast had.

De boete komt boven op 153,5 miljoen euro die KBC Ireland als compensatie heeft betaald.

Trackerhypotheken zijn gelinkt aan het rentetarief van de Europese Centrale Bank en werden in het verleden door alle Ierse banken aangeboden. Maar door de forse daling van de ECB-rente werden deze kredieten verlieslatend voor de banken. Heel wat klanten werden daarop aangespoord om te kiezen voor een andere lening of bleken uiteindelijk toch meer te betalen dan oorspronkelijk afgesproken. Het schandaal kwam pas in 2015 aan het licht, toen de Ierse Centrale Bank besliste om een onderzoek op te starten over heel de banksector.

KBC laat in een reactie weten dat de Ierse dochter en de Central Bank een schikking troffen. De boete van 26,16 miljoen euro is 30 procent verlaagd tot 18,31 miljoen euro omdat een snelle schikking bereikt kon worden, aldus KBC. In november 2019 werd al een provisie van 14 miljoen euro opzijgezet. In het derde kwartaal zal de Belgische bank-verzekeraar de resterende 4,3 miljoen euro boeken.

De zaak kreeg bij KBC Bank Ireland de voorbije jaren de ‘hoogste prioriteit’. De betrokken klanten kregen een schadevergoeding en een terugbetaling van de te veel betaalde rente. ‘KBC Bank Ireland betreurt de gebeurtenissen ten zeerste en heeft belangrijke lessen geleerd. KBC Bank Ireland heeft al meermaals ‘diepgaande’ excuses aangeboden aan de betrokken klanten.’

De Ierse bank Permanent tsb betaalde volgens KBC vorig jaar een boete van 21 miljoen euro. Boetes voor andere Ierse banken zijn nog niet vastgelegd.