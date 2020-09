Russische overheid neemt bezittingen Navalni in beslag

De Russische autoriteiten hebben het appartement van Kremlincriticus Aleksej Navalni in beslag genomen. Aanleiding is de uitspraak van de rechtbank in een geschil tussen Navalni en de Poetin-gezinde zakenman Jevgeni Prigozhin.

De inbeslagname gebeurt slechts enkele dagen nadat Navalni ontslagen werd uit het Duitse ziekenhuis waar hij werd behandeld voor vergiftiging met novitsjok. Dat zegt zijn woordvoerster aan de Moscow Times.

Volgens Kira Yarmysh ging het gerecht achter Navalni’s appartement met drie slaapkamers in het zuidoosten van Moskou aan om een gerechtelijke uitspraak van een miljoen dollar af te dwingen ten gunste van horecamagnaat Jevgeni Prigozhin. De zakenman heeft de bijnaam ‘Poetins chef’ gekregen omdat hij eerder banketten voor president Vladimir Poetin verzorgde. Maar zijn band met de president is nauwer: zo wordt hij ook genoemd in de zaak van de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Prigozhin kreeg vorig jaar een schadevergoeding van 88 miljoen roebel, ofwel bijna een miljoen euro, in een zaak tegen Navalni en zijn naaste medewerker. Zij gaven Prigozhin de schuld van een dysenterie-uitbraak onder schoolkinderen in Moskou die verband hield met besmette lunches. Prigozhin heeft eerder gezworen Navalni te ‘ruïneren’ als hij de vergiftiging overleeft.

‘In plaats van de kant van de getroffen kinderen te kiezen, koos de rechtbank de kant van Prigozhin’, zei Yarmysh in een video op Twitter. ‘Als gevolg hiervan legden ze beslag op de bezittingen en het appartement van een persoon die in coma lag’, zei ze.