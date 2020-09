Pladijs, vis van het jaar, maar hoe maakt u hem klaar?

Ze zijn het lekkerst van augustus tot oktober, als ze flink dik en smakelijk vlees hebben. De pladijs is voor de zesde keer de ‘Vis van het jaar’. Enkele tips voor de huischefs, én vijf toprecepten.

Slechts acht procent van de gezinnen eet thuis wel eens pladijs. Nochtans is het de meest aangevoerde vissoort in de Vlaamse vissershavens. En dus heeft de Vlam de pladijs opnieuw uitgeroepen tot ‘Vis van het jaar’.

Hoe begin je aan een diner met pladijs? Als je pladijzen koopt, let je er best op dat ze blinkende ogen hebben en een slijmerige huid. Vraag je vishandelaar om de ingewanden, en eventueel ook de kop, te verwijderen. De kop kan je ook zelf verwijderen door een mes in de kieuwopening te steken en de kop er in een halve cirkel af te snijden.

Ze zijn het lekkerst als je ze op hun geheel bakt. Snijd daarvoor het vel in de middenlijn (langs de middengraat) met een scherp mes schuin in, zodat de vis bij het bakken niet gaat trekken en de warmte snel in het vlees kan dringen. De donkerste kant van de pladijs heeft het meeste vlees en moet langer garen. Leg deze daarom het eerst in de pan of op de grill en bak hem ongeveer 5 minuten, tot hij bijna gaar is. Draai de vis vervolgens om en bak verder op de witte kant, zo kan de donkere kant nog even nagaren. Je kunt de vis voor het bakken ook even paneren met bloem, zout en peper zodat je een krokant velletje krijgt.

Hier vindt u alvast enkele van de beste recepten die de voorbije jaren in De Standaard Magazine verschenen:

Pladijs met groene gazpacho. Een recept van Stijn Bauwens, chef bij De Kruidenmolen, restaurant in Klemskerke.

Pladijs met ansjovis en kerstomaatjes. Een recept van Maarten Bouckaert, Hof van Cleve, Kruishoutem

Pladijsfilet met sabayon van basilicum, limoen en handgepelde grijze noordzeegarnalen. Een recept van Eric Storm, foodconsulent en researcher, www.storm-food.com.

Gravad lax van pladijs met knapperige groentjes. Een recept van restaurant Oh, Koninklijke Baan 289, 8670 Sint-idesbald.

Pladijs met lamsoor. Een recept van chef Marc Paesbrugghe.