Wilmès: ‘Kans groot dat aantal contacten op korte termijn wordt beperkt’

Premier Wilmès verdedigde de beslissingen van de Veiligheidsraad in het parlement. ‘We hebben de huidige regels niet overdreven versoepeld.’

Ook in de Kamer kreeg premier Sophie Wilmès (MR) tegenkanting na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. Experts morden gisteren meteen om de maatregelen die getroffen werden. De oppositie deed hetzelfde vandaag. ‘De regering heeft een idee maar werkt het niet uit’, zei Meryame Kitir, SP.A-fractieleidster. ‘U lijkt de cijfers van vandaag te negeren. Het beleid gaat te langzaam voor de werkelijkheid.’ Christoph D’Haese (N-VA) ging nog een stap verder: ‘Al acht maanden lang hoor ik u spreken over de virus. Niet over een of he virus. Uw communicatie is chaos. “We weten het ook niet meer, doe uw goesting, is de teneur”.’

De opmerking van D’Haese kon Wilmès duidelijk niet smaken: ‘Verbazend dat voor sommigen taalfouten de grootste bekommernis is, maar c’est pas grave.’ De premier verdedigde vervolgens de beslissingen die door de NVR genomen werden: ‘We hebben aan Celeval (de expertengroep die de regering adviseert, red.) gevraagd om maatregelen uit te werken die voor iedereen haalbaar zijn. De beperkingen moeten natuurlijk evolueren naargelang de epidemiologische situatie. De NVR heeft zich gebaseerd op de elementen in het Celeval-verslag die elementen die voldoende rijp waren. We hebben de huidige regels niet overdreven versoepeld en we hebben ons gebaseerd op wetenschappelijke elementen. Het mondmasker overal buiten verplichten is overbodig en nutteloos en dat aanvaarden burgers niet. Dat is dus geen versoepeling. Feestzalen hebben we de mogelijkheid gegeven om met dezelfde horecaregels te werken, en dat was nodig. Ook dat is geen versoepeling. Ik zie niet in waarom ze andere regels moeten krijgen.’

‘De regels van sociaal contact hebben we draaglijker gemaakt’, zei ze nog. ‘Liever iets soepelere regels die door iedereen worden nageleefd, dan strenge regels die niemand volgt. Maar het is belangrijk om eraan te herinneren dat het aantal sociale contacten zal worden aangepast aan de epidemiologische situatie. Het risico is heel groot dat de contacten op korte termijn zullen beperkt worden, want de evolutie is niet gunstig. Maar vandaag hebben we bepaald dat contact met maximaal vijf personen mag.’