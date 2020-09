Ouédraogo en Borlée ontwerpen nieuwe Pink Ribbon-lintje

De twee voormalige atleten Olivia Borlée en Elodie Ouédraogo hebben dit jaar het roze lintje voor Pink Ribbon ontworpen, waarmee de organisatie wil sensibiliseren voor borstkanker.

De twee hebben na hun carrière hun eigen sportlabel 42|54 opgericht. Nu wilden ze graag meewerken aan de nieuwe Pink Ribbon-campagne. ‘Als je gezond bent, lijkt alles vanzelfsprekend,’ zegt Ouédraogo. ‘Tot je met een vreselijke ziekte als borstkanker geconfronteerd wordt en ineens beseft dat leven eindig is.’

Het design van het lintje er dit jaar ‘sportief’ uit, het heeft de vorm van een schoenveter. Ouédraogo en Borlée koppelen de campagne immers aan de oproep om meer te bewegen. ‘Sport geeft je de mentale kracht om tegenslagen te overwinnen’, zegt Ouédraogo. Borlée: ‘Jammer genoeg kennen we allemaal wel iemand met borstkanker. En als je door regelmatig te bewegen minder vatbaar bent voor de ziekte, dan twijfel je toch geen seconde?’

Oktober is de internationale borstkankermaand. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. 1 vrouw op 9 wordt getroffen. Het lintje kost drie euro.