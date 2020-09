Verzorgers maken denigrerende foto’s van dementerende bejaarden: tot twee jaar cel gevorderd

Voor de Mechelse correctionele rechtbank is donderdag het proces begonnen tegen zeven gewezen werknemers van het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs (Puurs-Sint-Amands). Ze hadden denigrerende en compromitterende foto’s en filmpjes van dementerende en zwaar hulpbehoevende bejaarden gemaakt en die in een besloten groep op sociale media gedeeld. Er werden celstraffen van 18 maanden tot twee jaar cel gevorderd.