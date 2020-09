IOC-baas Bach denkt dat veilige Olympische Spelen “ook mogelijk zijn zonder vaccin”

Ook als er nog geen vaccin is om het coronavirus te beteugelen, kunnen de Olympische Spelen volgend jaar doorgaan in Tokio. Dat zei Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), donderdag voor de start van een tweedaagse vergadering met de lokale organisatoren. Bach voelt zich gesterkt door het toenemend aantal sportwedstrijden dat inmiddels weer wordt gehouden ondanks het feit dat een vaccin nog niet beschikbaar is.

De Spelen van Tokio 2020 werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie die ook nu nog aanhoudt. Daarom is er onzekerheid of er volgend jaar plaats is voor een dergelijk mega-evenement. “We zien dat de sport langzaam maar zeker terugkeert en dat een aantal evenementen onlangs met succes zijn georganiseerd, inclusief wedstrijden in diverse Japanse competities”, zei Bach, die ook wees op de Tour de France. “Het is het bewijs dat grote sportevenementen mogelijk zijn, zelfs zonder een vaccin.”