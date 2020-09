Gigi Hadid en Zayn Malik verwelkomen dochter

Gigi Hadid (25) is bevallen van haar eerste kind. Dat heeft ze samen met haar partner Zayn Malik (27) bekendgemaakt op sociale media. Hadid en de zanger hebben sinds 2015 een relatie. In 2018 gingen het koppel uit elkaar maar sinds december 2019 gaat het weer goed tussen de twee.

’Onze dochter is hier, gezond en prachtig’, schrijft de voormalig One Direction-zanger Malik. ‘Het is onmogelijk om te beschrijven hoe ik mij op dit moment voel. De liefde die ik voor dit kleintje voel is niet te begrijpen. Ik voel me vereerd dat ik haar ken, trots dat ze van mij is en dankbaar voor het leven dat we samen zullen hebben.’

Hadid kondigde het nieuws aan op haar Instagram-pagina. Een naam voor het meisje werd nog niet meegegeven.