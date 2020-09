Een Lijn-bus is in Brugge in het water beland.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Bevrijdingslaan en de Koning Leopold I-laan in Brugge. Ter hoogte van de Canadabrug - in de volksmond de Buffelbrug - ging de bus van de weg af. Die belandde op zijn zijkant in het water.

Drie personen, onder wie ook de buschauffeur, werden lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht.