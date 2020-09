Soufiane Bouchikhi vangt ook in beroep bot, uitslag BK veldlopen is na bijna zeven maanden eindelijk definitief

Net geen zeven maanden na het BK veldlopen, dat op 1 maart betwist werd in Brussel, is de uitslag definitief. Soufiane Bouchikhi heeft ook in beroep bot gevangen met zijn klacht tegen Isaac Kimeli en Dieter Kersten en hun coach Tim Moriau. Dat bevestigen de betrokken partijen donderdag.

Bouchikhi kwam op 1 maart als winnaar over de finish, maar omdat Kimeli de tweede plaats aan zijn ploegmaat Kersten liet, kroonde die laatste zich ten koste van Bouchikhi tot eindwinnaar van de CrossCup. Bouchikhi zag er wedstrijdvervalsing in, en legde een klacht neer voor de Tuchtcommissie van Belgian Athletics. De commissie verwierp de klacht, maar Bouchikhi ging in beroep. Donderdag bevestigde de Beroepscommissie de uitspraak van de Tuchtcommissie, waardoor de uitslag van het BK veldlopen eindelijk definitief is. Bouchikhi blijft Belgisch kampioen, Kersten is CrossCup-eindwinnaar.

Het nieuw seizoen van de CrossCup zou op 25 oktober van start gaan in Berlare, maar die manche is afgelast. De eerste manche is nu die aan het Zilvermeer in Mol op 8 november.