Meer dan 250 arrestaties tijdens protest tegen Loekasjenko

Bij het protest tegen de eedaflegging van de omstreden president Aleksandr Loekasjenko zijn woensdag in Wit-Rusland 364 mensen opgepakt.

Alleen al in de hoofdstad Minsk waren er 254 arrestaties, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Loekasjenko legde gisteren - zonder aankondiging vooraf - de eed af. De staatsleider, die door de meeste Europese landen niet erkend wordt, staat al 26 jaar aan het hoofd van het land. Sinds zijn verkiezingszege op 9 augustus zijn er wekelijks protesten in Wit-Rusland. Hij won toen met 80 procent, de uitslag wordt ten zeerste in twijfel getrokken.

Loekasjenko tijdens de eedaflegging. Foto: AP

Bijna de gehele oppositie is inmiddels opgepakt of het land ontvlucht. Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die het in de verkiezingen opnam tegen de president en die claimt de ware winnaar van de verkiezingen te zijn, is intussen naar Litouwen gevlucht. Zij staat in contact met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Toch zijn er nog geen EU-sancties tegen Wit-Rusland aangekondigd.