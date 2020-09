Trump: ‘Verkiezingen zullen bij Hoogerechtshof eindigen’

De Amerikaanse president Donald Trump weigerde woensdag te bevestigen dat er een vreedzame machtsoverdracht zal plaatsvinden indien zijn Democratische rivaal Joe Biden de verkiezingen wint op 3 november. Hij zei te verwachten dat de verkiezingsstrijd beslecht zal worden in het Hooggerechtshof.

‘We zullen zien wat er gebeurt’, antwoordde Trump woensdag op de vraag over een vreedzame machtsoverdracht zal plaatsvinden. De Amerikaanse president, die op dit moment achter Biden staat in de nationale peilingen, heeft herhaaldelijk aangegeven dat stemmen per post zal leiden tot fraude. Er zijn hier echter geen bewijzen voor.

De Democraten moedigen stemmen per post aan als een manier om veilig te stemmen tijdens de coronapandemie. Stemmen per post is geen nieuwigheid voor het land. Miljoenen Amerikanen, waaronder een groot deel van het leger, stemmen al jarenlang zonder problemen per post.

‘Irrationeel’

Biden noemde Trumps uitspraken irrationeel. Zijn campagneteam zou voorbereid zijn op alle ‘stoten van Trump’. Hij herhaalde dat ‘de Amerikaanse regering perfect in staat is om indringers uit het Witte Huis te begeleiden’.

Mitt Romney, een van de weinige Republikeinse Trump-critici, zei op Twitter: ‘Een vreedzame machtsoverdracht maakt fundamenteel deel uit van een democratie.’ Waarop hij verwees naar de huidige toestand in Wit-Rusland waar Alexandr Loekasjenko beschuldigd wordt door verkiezingsfraude. ‘Als president suggereren dat je deze grondwettelijke garantie misschien niet respecteert, is zowel ondenkbaar als onaanvaardbaar.’

Hooggerechtshof

Verder gaf de president woensdag aan te verwachten dat de verkiezingen zullen eindigen in het Hooggerechtshof. Vrijdag stierf de liberale opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Democraten hebben opgeroepen om haar vervanger pas na de verkiezingen (die zes weken na haar dood plaatsvinden) aan te stellen. Iets dat de Republikeinen ook in 2016 hebben geëist van de toenmalige Democratische president Barack Obama toen de conservatieve rechter Antonin Scalia negen maanden voor de verkiezingen stierf. Obama stelde toen de gematigde Merrick Garland aan als opperrechter.

Trump zegt dat hij zaterdag een kandidaat zal voorstellen. Als zijn verwachtingen over de verkiezingsuitslag worden ingelost, is het ‘erg belangrijk dat we negen opperrechters hebben’, stelt hij. De kandidaat moet goedgekeurd worden door de senaat waar 53 Republikeinen, 45 Democraten en 2 onafhankelijken zetelen. Die laatste twee stemmen doorgaans mee met de Democraten. Twee Republikeinen gaven al aan tegen te zullen stemmen. Indien een derde tegenstemt, is het 50/50 en moet de Republikeinse vice-president inwegen.

Als de democraten de kandidaat van Trump succesvol willen weren uit het Hooggerechtshof, moeten ze dus nog minstens twee republikeinen overtuigen. Hoewel Romney een Trumpcriticus is, zei hij woensdag dat hij wel voor Trumps kandidaat zal stemmen.

Indien die inderdaad wordt goedgekeurd, zullen er in het Hooggerechtshof zes conservatieve rechters zijn en drie progressieve rechters. Het gaat om het derde Hooggerechtshofzitje dat Trump invult tijdens zijn ambtstermijn.

Tot nu toe is er slechts één verkiezingsuitslag tot voor het Hooggerechtshof gebracht. In 2000 oordeelden zij dat de Republikein George W. Bush had gewonnen van de Democraat Al Gore.