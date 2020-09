Remco Evenepoel kan al een uurtje op de rollen rijden

Remco Evenepoel blijft gestaag progressie maken na zijn doodsmak in de Ronde van Lombardije, ondertussen al meer dan een maand geleden.

De golden boy van Deceuninck-Quick-Step reed gisteren voor de tweede keer op de rollen. Dinsdag legde hij héél voorzichtig 16,8 kilometer af in 40 minuten, woensdag reed hij al 35,5 kilometer in een dik uur.

Dinsdag verscheen Evenepoel nog op krukken op het BK wielrennen in Anzegem. ‘Ik boek elke dag vooruitgang. Ik voel me goed’, zei Evenepoel toen. ‘Ik blijf kalm. Ik ga volgende week testen doen en we zullen zien wat daar de resultaten van zijn. Ik zet elke dag kleine stapjes voorwaarts, dat is goed voor mijn moraal.’

Remco Evenepoel komt dit seizoen niet meer in actie na een val in de Ronde van Lombardije half augustus, waarbij hij breuken in zijn bekken opliep. Een operatie was niet nodig. De twintigjarige Vlaams-Brabander moest enkele weken rusten om zijn breuken te laten helen.