Noord-Korea doodt Zuid-Koreaanse ambtenaar

Een Zuid-Koreaanse ambtenaar werd doodgeschoten en gecremeerd door Noord-Korea in de territoriale wateren van het communistische land. Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie donderdag gemeld aan persbureau Yonhap.

De 47-jarige ambtenaar bij het Zuid-Koreaanse ministerie van Oceanen en Visserij verdween maandag toen hij een inspectie uitvoerde op een schip, op ongeveer tien kilometer ten zuiden van de Noord-Zuid-Koreaanse zeegrens. Uit vrees dat de stroming de man naar de wateren van Noord-Korea had gedreven, was Zuid-Korea een zoektocht gestart.

Het is niet duidelijk waarom de man zich in de territoriale wateren van Noord-Korea had begeven. Volgens de media waren zijn schoenen nog aan boord en was hij dus mogelijk in het water gesprongen om over te lopen naar het communistische noorden.

Zuid-Korea veroordeelt de daad en wil dat Noord-Korea de daders bestraft. ‘Noord-Korea vond de man in zijn wateren en beging een gruweldaad door hem dood te schieten en zijn lichaam te verbranden’, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. ‘Ons leger veroordeelt zo’n gruweldaad sterk en dringt bij het Noorden aan op een verklaring en een bestraffing van de verantwoordelijken’, stond ook in de verklaring.