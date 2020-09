Wolken, buien en koelere temperaturen

De bewolking neemt donderdag, na een droge start met brede opklaringen, toe vanaf het westen, in de namiddag gevolgd door regen of enkele buien. Vooral in de westelijke landshelft zijn enkele donderslagen mogelijk. Over het uiterste oosten van het land zou het tot de avond zo goed als droog blijven. De maxima liggen rond 14 graden in de Ardennen en tussen 15 en plaatselijk 19 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Een nieuwe storing trekt donderdagavond van west naar oost over ons land, met perioden van regen of buien. Later wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. Aan de kust is er ganse nacht nog kans op regen. De minima schommelen tussen 5 graden in Hogen Venen en 8 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met geregeld buien en kans op onweer. We halen maxima tussen 10 en 14 graden.

Op zaterdag hangt er nog vrij veel bewolking met buien. Langs de Franse grens zou het droger moeten zijn. De frisse maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. Zondag blijft het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Op maandag zou er, bij maxima van 12 tot 17 graden, toch minder neerslag vallen.