Agent krijgt zes maand cel voor racistische uitlatingen op trein

Een hoofdinspecteur van de Brusselse politie is in beroep veroordeeld tot zes maand cel voor racistische gedragingen in de trein van Brussel naar Geraardsbergen. In eerste aanleg had hij nog de gunst van de opschorting gekregen.

Op 16 oktober 2015 treinde de man van Brussel naar zijn thuisstad Oostende, maar op de trein kreeg hij het aan de stok met een familie van Afrikaanse origine. Het incident ging over het al dan niet automatisch sluiten van een toiletdeur. De hoofdinspecteur beval in dronken toestand aan de treinconducteur om de familie uit de trein te zetten en slingerde een reeks beledigingen naar hun hoofd. De conducteur verwittigde de politie, die de hoofdinspecteur in het station van Geraardsbergen arresteerde. De man gaf zijn fout toe, maar weet zijn gedrag zijn aan de zware werkdruk. Hij werkte op dat moment in de Matongewijk in Brussel, waar veel families van Afrikaanse origine wonen, en was er naar eigen zeggen een gerespecteerd agent.

Hij kreeg in eerste aanleg opschorting van straf, maar het parket ging in beroep om een werkstraf te vorderen. Het hof in Gent vond ook een werkstraf echter een onvoldoende krachtig signaal en veroordeelde hem tot zes maand effectief. ‘Op een bijzonder aanstellerige wijze heeft hij uitgepakt met zijn functie als politieman en zo deze functie en tegelijk het hele politiekorps geschaad’, klinkt het in het arrest. ‘Nog misselijkmakender werd het vertoon toen de beklaagde bij de interventie van de politie zijn dienstvuurwapen op de grond liet vallen. De beschonken of dronken toestand waarin de beklaagde zich bevond doet allerminst afbreuk aan de ernst van de racistische situatie die hij veroorzaakt heeft.’

Naast de zes maand celstraf, moet hij ook een boete van 600 euro betalen.