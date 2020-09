Atlético Madrid bevestigt transfer van Luis Suárez

De transfer van Luis Suárez van FC Barcelona naar Atlético Madrid is in kannen en kruiken. Dat heeft de Madrileense club woensdagavond bevestigd. De 33-jarige Uruguayaanse topspits moet enkel nog medische testen afleggen en zal dan worden voorgesteld in de Spaanse hoofdstad.

LEES OOK.Zestien vertrekkers, nul euro uitgegeven: de opvallende mercato’s van Real Madrid en Barcelona

Toen Ronald Koeman aangesteld werd als de nieuwe trainer van de Blaugrana kreeg de 33-jarige Suarez de boodschap dat hij niet langer in de plannen paste. Hij vocht een strijd uit met de club die hem in 2014 voor bijna 82 miljoen euro overnam van Liverpool en won die uiteindelijk: zijn contract werd ontbonden.

Suarez leek even op weg naar Juventus. Hij legde zelfs een Italiaans taalexamen af om een Europees paspoort te kunnen bemachtigen. Maar die test bleek doorgestoken kaart en dat paspoort ging sowieso niet op tijd in orde geraken, waarna de piste-Atlético op de voorgrond kwam. Barça-voorzitter Josip Bartomeu probeerde nog stokken in de wielen van die transfer te steken, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven.

FC Barcelona bedankte donderdagochtend Suarez uitgebreid op zijn website en sociale media. In de voorbije zes seizoenen veroverde de Uruguayaan 13 titels met de Spaanse grootmacht: 4 Spaanse titels, 4 Spaanse bekers, 1 Champions League, 1 wereldbeker voor clubs, 1 Europese Super Cup en twee Spaanse Super Cups. Met 198 goals in 283 partijen staat hij op de derde plaats aller tijden bij Barcelona, na César (232 goals) en Lionel Messi (634 goals). Suarez was ook goed voor 97 assists.