Tom Cruise gaat volgende jaar de ruimte in

In oktober 2021 vliegt Tom Cruise met een raket van SpaceX naar het ISS-ruimtestation. Dat blijkt uit een kalender van lanceringen die op Twitter is opgedoken.

Medepassagier wordt regisseur Doug Liman, en er is blijkbaar nog plaats voor een extra, nog niet genoemde persoon aan boord. Dat de acteur als eerste filmscènes zou opnemen in de ruimte, was eerder dit jaar bekendgemaakt. Maar dat plan is dus inmiddels heel concreet.

De film wordt gemaakt met de steun van de Nasa. Doug Liman regisseerde Cruise al in de scifi-film The edge of tomorrow.