AA Gent moet hopen op een mirakel: rode kaart voor Bezus torpedeert kansen van Buffalo’s voor de Champions League

Twee keer moet AA Gent dinsdag scoren tegen stugge Dynamo Kiev om door te stoten naar de groepsfase van de Champions League. Lees: veel hoop dat de Buffalo’s niet in de Europa League belanden, is er niet na de 1-2-thuisnederlaag. Eigen schuld, dikke bult, na een vroege tegengoal en een rode kaart voor Bezus.

Dat is dan ook weer duidelijk. Aanvoerder Vadis Odjidja zei het vooraf met klem: “Dynamo Kiev is een test om te zien of AA Gent in de Champions League thuishoort.” Want, zo was zijn redenering, Dynamo Kiev is een team dat fouten genadeloos afstraft, net zoals de grote jongens op het kampioenenbal. Wel, dan hoort AA Gent niet thuis in de Champions League.

Net als vorig seizoen tegen Club Brugge bleek Dynamo Kiev nochtans geen te vrezen tegenstander. Maar dat is AA Gent dezer dagen evenmin. Nog geen tien minuten ver en het hoofddoel van de wedstrijd – de nul houden met het oog op de return – was al schromelijk mislukt. Daarbij had de hele defensie boter op het hoofd. Castro-Montes werd te makkelijk voorbijgegaan door linksachter Karavaev, die Buyalskyi bediende. Diens mislukte schot ging door de benen van Ngadeu, tot bij Supryaha, vrijgelaten door Nurio. En omdat Plastun zich in niemandsland bevond, bleek de spits van Dynamo na tussenkomst van de VAR niet eens buitenspel te staan. Een hele verdediging op een hoopje, illustratief voor de start van dit seizoen. De zege tegen Moeskroen moet zowat de enige wedstrijd tot nu toe zijn geweest waarin het achterin niet rammelde. Dat lag vast ook aan Moeskroen.

De hemel huilde ondertussen tranen met tuiten. Dynamo-trainer Mircea Lucescu, een 75-jarige lepe vos, sloeg een handdoek over zijn hoofd in een poging Moeder Theresa te imiteren. Bidden hoefde echter niet, zo zou blijken. AA Gent had tot dan vroom voetbal gespeeld, afwachtend, op zijn hoede om niet in het mes van Kiev te lopen. Alleen bleek Dynamo aan de bal ook wel iets te kunnen. Vooral aan de Gentse rechterkant konden de Oekraïners te vaak makkelijk doorstoten.

Foto: BELGA

Oekraïense pechvogel, deel 1

Door de achterstand nam AA Gent langzamerhand het heft in handen. Trainer De Decker had opnieuw voor zijn kommetje in het middenveld gekozen, met Dorsch en Owusu voor de defensie. Kums was niet fit, waardoor Odjidja op de buitenkant stond, net als Bezus. De drie Oekraïners van Gent stonden in de basis. Een afkomstig uit Kiev – Plastun – die alleen voor het kleine Obolon Kiev speelde. De twee anderen die wel een verleden bij Dynamo hebben, maar er nooit volledig doorbraken, groeiden uiteindelijk uit tot de pechvogels van de avond.

Eerst viel de man uit die nu eindelijk eens kon bewijzen dat Dynamo hem als jeugdproduct meer kansen had moeten geven, Yaremchuk dus. Halverwege de eerste helft ging hij naar de kant met een blessure. Weer een fikse domper voor het zo al gehavende Gent. Als een geluk bij een ongeluk was het Kleindienst, de vervanger van Yaremchuk, die AA Gent weer in de wedstrijd bracht. In het slotkwartier van de eerste helft liet AA Gent eindelijk zijn tanden zien, onder impuls van Bezus. Eerst trapte die op doelman Bushchan, wat later dwong hij de corner af waaruit Kleindienst scoorde. Het eerste doelpunt voor de Duitse zomeraanwinst en een goal die Gent een grote dienst kon bewijzen.

Foto: BELGA

Oekraïense pechvogel, deel 2

Maar de heropleving van Gent was van korte duur. De opflakkerende hoop werd domweg aan diggelen getackeld door een te enthousiaste Bezus. Hij mocht eerst al van geluk spreken dat een gemene voetje op Shaparenko hem slechts geel opleverde. Dat weerhield hem er niet van om luttele tellen later weer te laat op Buyalskyi in te gaan. Een domme tweede geel, AA Gent bijna veertig minuten met tien én een aanvallende optie minder voor de return. Dat heet dan je ploeg geen dienst bewijzen.

Dynamo rook zijn kans en kende niet eens moeite meer om zijn egelstelling te verlaten. Roef moest redding brengen op een vrije trap van Shaparenko, kreeg een schot van invaller Tsygankov op zich en hield ook Buyalskyi zonder al te veel moeite van een goal. Omdat AA Gent nog amper tot de overkant raakte, besloot De Decker het gelijkspel te verdedigen. Mohammadi loste Depoitre af.

Het onvermijdelijke gebeurde toch. Het geluk dat Gent een week eerder tegen Rapid Wien had, liet hen nu in de steek. Een schot van Tsygankov belandde via de benen van Plastun bij De Pena. Die schoof de 1-2 door de benen van Roef.

Niets is onmogelijk, maar in Kiev twee keer gaan scoren tegen een ploeg die zonder gêne een ijzeren gordijn zal optrekken, het lijkt een mission impossible. Tenzij een mirakel zich voltrekt, zal de conclusie zijn dat AA Gent een ploeg heeft voor de Europa League.

Foto: BELGA

Odjidja: “Bepaalde afspraken werden niet nagekomen”

Een ontgoochelde Odjidja was na afloop van de wedstrijd scherp voor AA Gent.

“Het ging te makkelijk voor Kiev. Ik denk dat er bepaalde afspraken niet werden nagekomen. Het is jammer dat we zo snel op achterstand komen. Die doelpunten vielen echt te makkelijk. Gelukkig komen we op het einde van de eerste helft iets beter in de wedstrijd. Na rust was het zaak om de 1-1 vast te houden. Met tien tegen elf werd dat heel moeilijk. Ik ben blij dat het maar 1-2 werd. Nu maken we toch nog kans in de terugwedstrijd.”