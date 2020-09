Acht tennisspelers uit top 20 komen naar ATP-toernooi in Antwerpen: Goffin is blikvanger, ook ‘Baby Federer’ aanwezig

De organisatie van het European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen, heeft woensdag de deelnemerslijst voor de editie van volgende maand (19-25 oktober) bekendgemaakt. De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) is de hoogst gerangschikte speler. Hij wordt net als David Goffin (ATP 12) een van de publiektrekkers in de Lotto Arena.

Daarnaast nemen nog zes spelers uit de top 20 deel: Andrey Rublev (ATP 14), Fabio Fognini (ATP 15), Karen Khachanov (ATP 16), Pablo Carreno Busta (ATP 18), Grigor Dimitrov (ATP 19) en Milos Raonic (ATP 20). Ook Kei Nishikori (ATP 35), een voormalig nummer vier, is erbij.

“Naast (Belgische) topspelers zoals David Goffin en ons dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen, was het voor ons een hoofddoel om een goeie mix van nieuwe wereldtoppers en de toppers van de toekomst naar de Lotto Arena te halen”, zegt toernooidirecteur Dick Norman. “Met Matteo Berrettini (winnaar van drie ATP 250 toernooien en vorig jaar halvefinalist op de US Open) halen we voor het eerst een buitenlandse top 10-speler binnen, iets waar we heel trots op zijn. Fabio Fognini, een kleurrijk figuur in de tour, die vorig jaar de ATP Masters 1000 in Monte Carlo won, proberen we al jaren naar Antwerpen te halen en dat is nu gelukt.”

“Ik ben ook super tevreden met de komst van Grigor Dimitrov alias Baby Federer”, vervolgt Norman. “Hij won al acht ATP-titels, waaronder ook de ATP World Tour Finals (2017). Kei Nishikori is nog zo’n bekende naam die drie jaar in de top 10 van de wereld stond met een vierde plaats als uitschieter. Ook Andrey Rublev, die al vier ATP-250 tornooien won, zal van de partij zijn.”

Foto: EPA-EFE

“Maar liefst acht(!) spelers uit de top 20, onder wie een top 10 speler (zeven van hen zijn ex-top 10 spelers) hebben hun deelname aan de European Open bevestigd waardoor de fans van heel wat toptennis zullen kunnen genieten”, benadrukt Norman. “Zoals altijd brengen we ook dit jaar een Next-Gen toptalent met de 21-jarige Alex de Minaur (ATP 27), die vierde staat in de Next Gen-competitie en vorig jaar nog de finale van de Next-Gen Masters in Milaan bereikte.”

Kimmer Coppejans krijgt van de organisatie een wildcard voor de hoofdtabel en Ruben Bemelmans voor het kwalificatietoernooi.

Norman onderstreept dat hij “heel blij is” dat het toernooi in deze coronatijden toch kan doorgaan. “Als we dit deelnemersveld zien, dan lonen alle geleverde inspanningen van de laatste maanden en zijn we heel blij dat al deze toppers naar Vlaanderen komen. Dank alvast aan onze trouwe sponsors om dit te helpen waarmaken”, aldus de toernooidirecteur. “We hebben met een heel gemotiveerde ploeg maanden keihard gewerkt om een veilig toernooi te organiseren. We garanderen dan ook dat we de fans in veilige omstandigheden van toptennis zullen kunnen laten genieten.”

“Meer goed nieuws is dat we de toelating krijgen om beperkt publiek toe te laten. We kunnen bijna 30% van de capaciteit in verkoop laten gaan, rekening houdend met de één meter afstand tussen de verschillende bubbels. Zo zal er telkens een volle rij vrij gelaten worden en een stoel tussen de verschillende bubbels”, legt Norman nog uit. Vrijdag (25 september) start de ticketverkoop.