Politieagent vervolgd, maar niet voor dood Breonna Taylor

Een van de drie Amerikaanse politieagenten die betrokken waren bij de dood van de 26-jarige verpleegkundige Breonna Taylor in Louisville wordt aangeklaagd. Maar niet voor de dood van de vrouw, wel voor het gevaar waarin hij haar buren bracht. Tot grote woede van de vele demonstranten die al maanden op straat komen voor gerechtigheid.

Na maanden van protest tegen het politiegeweld dat het leven kostte aan Breonna Taylor lijkt de aanklacht tegen één van de drie betrokken agenten voor meer onrust en woede te zorgen in Louisville, Kentucky. De agent, Brett H., wordt vervolgd voor het in gevaar brengen van de buren van Taylor, door roekeloos gebruik van zijn wapen. Brett H. vuurde verschillende kogels af in het appartement van Taylor, enkele daarvan kwamen in een aanpalend appartement terecht waar een vijfjarig kind te slapen lag. Het kind werd niet geraakt.

De twee andere politieagenten worden niet vervolgd. Het gevolg is dat geen van de drie agenten vervolgd woord voor de dood van Taylor zelf. De verpleegkundige kwam in maart van dit jaar om door een regen van politiekogels en een slecht voorbereide drugsoperatie van de politie.

Taylor werd onterecht in verband gebracht met een spilfiguur in de lokale cocaïne- en crackhandel. Bij de inval, iets na middernacht, schoot de vriend van Taylor op de agenten in burger, toen die de deur van het appartement hadden ingebeukt. De vriend van Taylor dacht dat de agenten inbrekers waren, verklaarde hij later. Er werden geen drugs gevonden. De agenten in burger schoten vijf keer op Taylor. In totaal losten de drie agenten 32 kogels bij de inval.

Brett H. is in juni ontslagen wegens ‘een totaal gebrek aan respect voor het menselijk leven’, de andere twee agenten zijn overgeplaatst.

Niet lang na de dood van Taylor kwam de zwarte man George Floyd om nadat een agent minutenlang met volle gewicht op zijn borst had gedrukt. Zijn dood was de lont aan het vuur van ‘Black lives matter’, een golf van protest tegen politiegeweld in de Verenigde Staten. Ook Breonna Taylor werd een gezicht van het protest, een reden om rechtvaardigheid te eisen. Een deel van de demonstranten zakte af naar het gerechtsgebouw in Louisville waar de aanklacht werd voorgelezen. Ze reageerden woedend. Een 150-tal demonstranten trokken door de straten van Louisville.

Correctie. In een eerdere versie van dit artikel stond ten onrechte dat de politieagent wel werd aangeklaagd voor de dood van Breonna Taylor.