Geen Sven Kums bij AA Gent voor Europees duel tegen Dinamo Kiev, Plastun krijgt de voorkeur op Arslanagic

Sven Kums is niet speelklaar geraakt bij AA Gent voor de heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev, woensdagavond in de Ghelamco Arena. De voormalige Gouden Schoen sukkelt met een kuitblessure en zit zelfs niet op de bank.

Centraal achterin krijgt Igor Plastun de voorkeur op Dino Arslanagic in de basiself van coach Wim De Decker. De dertigjarige Oekraïner zal er ongetwijfeld op gebrand zijn iets neer te zetten tegen zijn landgenoten. Plastun speelde in eigen land nooit voor Dinamo, maar voor stadsgenoot Obolon.

Voor het overige had De Decker geen verrassingen in petto. Voorin is Laurent Depoitre speelklaar. Hij krijgt naast zich Roman Yaremchuk, die tot drie jaar geleden voor Dinamo uitkwam. Met middenvelder Roman Bezus staat er nog een tweede ex-Kiev-speler in de Gentse basiself. Aanvoerder Vadis Odjidja staat voor de eerste keer aan de aftrap sinds zijn knieperikelen en coronabesmetting. Met twee deelnames aan de CL-groepsfase (met Legia Warschau en Olympiakos) is de voormalige Rode Duivel bij de Gentenaars de speler met de meeste ervaring op het kampioenenbal. Giorgi Chakvetadze is out met een verrekking.

Foto: Photo News

Bij de tegenstander uit de Oekraïense hoofdstad komen de verwachte namen aan de aftrap. Dat betekent geen basisplaats voor het blessuregevoelige toptalent Viktor Tsygankov.

Na de 2-1 zege tegen Rapid Wenen is Gent nog twee duels verwijderd van de lucratieve groepsfase van de Champions League. In de twintigste Europese campagne van de club, intertoto niet meegerekend, zou dat de tweede deelname worden, na de succescampagne van intussen alweer vijf jaar geleden onder Hein Vanhaezebrouck. Komende week volgt nog de terugwedstrijd, voor de verliezer van de dubbele confrontatie is er nog steeds het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Een tiental dagen geleden zat Gent nog in zak en as, na een drie op vijftien in de competitie. Het kostte de kop van Laszlo Bölöni, die nog maar enkele wedstrijden voordien had overgenomen van Jess Thorup. Wim De Decker kreeg zijn kans en zag de Gentenaars vervolgens twee wedstrijden op rij winnen, weliswaar twee keer nipt: in de derde voorronde tegen Rapid Wenen (2-1) en afgelopen weekend in de Jupiler Pro League op Moeskroen (0-1). De tegenstander van woensdag zal weliswaar van een ander niveau zijn. Woensdag zal blijken of de wedstrijd tegen Kiev op het juiste moment komt, of net te vroeg.

Eind jaren negentig en in de beginjaren van deze eeuw was Dinamo Kiev een vaste klant in de Champions League, maar intussen moet de club uit de hoofdstad in eigen land al jaren de hegemonie van Shakhtar Donetsk ondergaan en dateert de laatste deelname aan het kampioenenbal al van vier jaar geleden. Door Dinamo vorig jaar te kloppen in de voorrondes, bewees Club Brugge dat de Gentenaars niet voor een onmogelijke opdracht staan.