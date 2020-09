Red Lions spelen gelijk in tweede duel tegen Duitsland en verliezen shoot-out in Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen (FIH 1) zijn er in de FIH Pro League niet in geslaagd een tweede zege op rij te boeken in en tegen Duitsland (FIH 6). De Red Lions bleven woensdag in Düsseldorf steken op 1-1. In de shoot-outs voor een bonuspunt werd het 1-0 voor de thuisploeg. Het eerste duel was dinsdag op 1-6 geëindigd.

Nadat in het eerste kwart de 0-0 brilscore op het bord bleef, kwam Duitsland zes minuten voor de pauze op voorsprong. Florian Fuchs devieerde een schot van aanvoerder Tobias Hauke in doel. Enkele minuten eerder had Gauthier Boccard de paal geraakt.

Omdat er in het derde kwart niet werd gescoord, moesten de Red Lions in het laatste kwartier voluit om een nederlaag te vermijden. Na vijf minuten vond Loïck Luypaert het gaatje in de Duitse defensie. Hij trof raak na een strafcorner: 1-1. Dat bleek meteen ook de eindstand.

In de shoot-outs trokken de Belgen aan het kortste eind. Wegnez, Denayer, Cosyns, Van Doren en De Sloover misten allemaal. De Duitse keeper Stadler eiste een hoofdrol op.

Foto: BELGA

Voor de Red Lions was het hun achtste wedstrijd in de Pro League, de tweede sinds begin februari. Ze kwamen eerder in actie in Australië (2-2 (2-4 pen.) en 2-4), Nieuw-Zeeland (2-6 en 1-3) en India (2-1 en 2-3).

In het klassement verstevigt het team van Shane McLeod zijn leidersplaats. Met 18 punten voeren de Belgen de ranking aan voor Australië (14 ptn, acht matchen) en Nederland (11 ptn, zes matchen).

Over ruim een maand komt de wereld- en Europees kampioen opnieuw in actie. Dan ontvangen ze twee keer Groot-Brittannië (31 oktober en 1 november) en een keer Nederland (4 november). De duels worden in Ukkel achter gesloten deuren gespeeld.

De Red Panthers, de Belgische vrouwen, kenden minder succes tegen Duitsland. Ze verloren zowel dinsdag (2-0) als woensdag (3-1).