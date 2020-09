Compromis tussen socialisten en liberalen bevat al kiem van volgend conflict

Op de valreep - om half zeven zitten de preformateurs bij de koning - kwam er alsnog een compromis uit de bus tussen socialisten en liberalen. Zoals dat gaat met compromissen heeft elke partij achteraf zijn eigen lezing van wat er overeengekomen is, waarbij vooral wat haar goed uitkomt sterk in de verf wordt gezet.

Wat houdt het compromis in? De liberalen wijzen erop dat er van een meerwaardebelasting of een nieuwe effectentaks geen sprake meer is. De begroting mag niet helemaal ontsporen: er zou nog zo’n 4 miljard ...