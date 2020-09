Red Panthers verliezen ook tweede duel in de Hockey Pro League

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 11) hebben woensdag in de FIH Pro League ook hun tweede wedstrijd in en tegen Duitsland (FIH 4) verloren. De Red Panthers gingen in Düsseldorf met 3-1 onderuit. Dinsdag eindigde het eerste duel op 2-0.

België kwam na vijf minuten in het tweede kwart op voorsprong. Ambre Ballenghien trof raak na een strafcorner. Enkele minuten later zorgde Hannah Gablac voor de gelijkmaker, goed voor de 1-1 ruststand.

Kort na de pauze waren de Panthers op achtervolgen aangewezen. Cecile Pieper maakte de 2-1 na een strafcorner. Duitsland scoorde in het derde kwart nog een derde keer, via Rebecca Grote na een strafcorner, maar die treffer werd na tussenkomst van de videoref afgekeurd.

Grote moest echter niet lang wachten om ook op het scorebord te komen want in het begin van het vierde en laatste wedstrijdkwartier vond ze opnieuw de netten na een strafcorner (3-1). Het bleek meteen ook de eindstand.

Foto: BELGAIMAGE

Voor het team van Niels Thijssen was het de zesde wedstrijd in de landencompetitie, de tweede sinds begin februari. De Red Panthers speelden al twee keer in Australië (3-3 (4-2 pen.) en 1-1 (1-3 pen.)) en Nieuw-Zeeland (1-2 en 4-1). Voor Duitsland, dat wordt gecoacht door oud-international Xavier Reckinger, was het pas de tweede wedstrijd.

Over ruim een maand komen de Red Panthers opnieuw in actie. Ze ontvangen dan twee keer Groot-Brittannië (op 31 oktober en 1 november) en een keer Nederland (4 november).

Later op de dag komen ook de Red Lions, de Belgische mannen, een tweede keer in actie tegen Duitsland. De wereld- en Europees kampioen won het eerste duel dinsdag vlot met 1-6.