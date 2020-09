Vaarwel bubbels, welkom ‘referentiecijfer’: hoe werkt het?

De bubbel is niet meer. Het nieuwe ‘referentiecijfer’, dat varieert tussen 1 en 5, komt in de plaats en geldt als advies voor hoeveel nauwe contacten u best heeft.

Het referentiecijfer slaat op mensen waarmee u nauw contact heeft. Dat is iemand:

waarbij u geen 1,5 meter afstand houdt

waarbij u geen mondmasker draagt

die u langer dan 15 minuten ziet

Het algemene advies dat geldt is: beperk uw nauwe contacten. Dat is nogal vaag, dus werd besloten om een richtgetal te maken. Het referentiecijfer is dus een indicator hoeveel nauwe contacten één persoon (en dus niet langer per gezin, zoals de bubbels) heeft per maand.

Het cijfer kan variëren tussen 1 en 5, afhankelijk van de epidemiologische situatie. Als er meer ziekenhuisopnames zijn, kan dat dus lager liggen. Momenteel ligt het aantal aangeraden nauwe contacten op 5. Wilt u toch meer mensen zien, dan is het sterk aanbevolen om 1,5 meter afstand te houden of een mondmasker te dragen als die afstand niet mogelijk is.

Ook belangrijk: het referentiecijfer is geen verplichting. ‘We vragen om dat te volgen, dat is heel belangrijk’, zei premier Sophie Wilmès erover. ‘Maar mensen hebben nood om zich persoonlijk verantwoordelijk te voelen.’

Voor bijeenkomsten ligt het maximumaantal personen op 10. Dat is zonder kinderen jonger dan 12 gerekend.