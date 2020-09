Bouchez akkoord met ‘basisgaranties’ van preformateurs

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaat akkoord met de contouren die de preformateurs Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD) hebben vastgelegd voor de volgende regering. Dat vernam De Standaard. Krijgen de preformateurs Vivaldi net op tijd weer op het spoor?

De zeven partijen van Vivaldi kunnen nu nog gezamenlijk vergaderen alvorens preformateurs Lachaert en Rousseau naar de koning moeten om 18.30 uur. De vergadering zou in het beste geval moeten beslissen over de aanstelling van één of twee formateurs.

De preformateurs slaagden er eerder vandaag al in om onderling een akkoord te bereiken over de absolute basisgaranties in het nieuwe regeerakkoord. Dat was nodig, nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dit weekend was teruggekomen op enkele gemaakte afspraken.

Hoe dan ook blijft er niet veel meer over van het positieve project waarmee preformateur Lachaert een paar weken geleden nog uitpakte. ‘We kunnen weer wat hoop brengen in de Belgische politiek’, zei hij toen. Of nog: ‘We gaan op een andere en positieve manier aan politiek doen. Ik denk dat dit het cement is tussen de partijen die elkaar gevonden hebben. Het immobilisme, het niet-beslissen, maakt de bevolking moedeloos en doet het vertrouwen in de politiek teloorgaan.’ Lachaert benadrukte meteen ook dat alle partijen zichzelf overstegen en in een sfeer van vertrouwen en respect verder werkten.

Van dat alles is de laatste dagen nog maar weinig te merken. Het momentum, toen onder meer onderbroken door de coronabesmetting van Lachaert, lijkt verloren. En zelfs al slagen de partijen er straks in om een formateur aan te duiden en een doorstart te maken, rest de vraag hoe diep het wantrouwen geworteld zit binnen Vivaldi.

Verkiezingen

Bij de Vlaamse liberalen klonken vandaag desondanks nog positieve geluiden. Zo wordt er volgens hen wel degelijk nog intens over de inhoud en het budgettaire kader onderhandeld. Maar tegelijk geeft een federale onderhandelaar aan wat de partijen daarbij nog drijft: ‘Bij de meeste partijen is nu wel doorgesijpeld dat het niet uit te leggen valt om nu naar verkiezingen te gaan, dat zet sommigen misschien alsnog aan tot bewegen.’

Het diepe besef dat niemand meer te winnen heeft bij verkiezingen na de ellenlange en weinig fraaie onderhandelingssoap, is de belangrijkste resterende motor van de gesprekken. Want alle Vivaldi-partijen geven aan dat de optie ‘verkiezingen’ intussen op de partijbureaus al aangekaart is. Voormalig CD&V-boegbeeld en Europees Parlementslid Kris Peeters gaf vanmorgen op Radio 1 ook al aan dat ‘er geen alternatief is’. ‘Er zijn veel formules uitgeprobeerd, maar deze moet worden gefinaliseerd. Zo niet, dan zullen het verkiezingen zijn.’