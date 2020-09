Hoe werkt de quarantaine van zeven dagen?

Premier Sophie Wilmès kondigde vandaag de gewijzigde quarantaine aan. Die werd ingekort tot zeven dagen. Hoe werkt dat net, en wat moet je doen als je symptomen hebt?

Scenario 1: U heeft covid-19-symptomen

U gaat meteen in isolatie voor 7 dagen en neemt zo snel mogelijk contact op met uw huisarts om een test te laten afnemen. Als die positief is, blijft u in isolatie tot dag 7. Als die negatief is en uw gezondheid het toelaat, kunt u weer uit isolatie gaan.

Scenario 2: U kwam in contact met een besmette persoon

U werd gecontacteerd door een contacttracer of (vanaf 30 september) de app Coronalert gaf aan dat u in contact kwam met een corona-besmetting? Ga dan ook meteen in quarantaine en maak een afspraak voor een test op dag 5, geteld vanaf de laatste dag van het nauwe contact. Als de test positief is, wordt uw quarantaine met zeven dagen verlengd. Als de test negatief is, mag u uit quarantaine na de zevende dag.

Als u na de test toch nog symptomen krijgt, volgt u scenario 1.

Scenario 3: U komt uit een oranje zone

U moet geen test ondergaan en u moet ook niet in quarantaine.

Scenario 4: U komt uit een rode zone (na verblijf langer dan 48 uur)

Als uw verblijf minder dan 48 uur duurde, hoeft u niet in quarantaine en moet u geen test laten afnemen. Als u langer dan 48 uur verbleef in een rode zone, moet u meteen bij terugkomst in quarantaine en moet u een afspraak maken voor een test op dag 5. Als de test positief is, wordt uw quarantaine met zeven dagen verlengd. Als de test negatief is, mag u uit quarantaine na de zevende dag.