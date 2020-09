Maandag werd in de haven van de Japanse stad Yokohama een gigantische Gundam-robot getest, die geïnspireerd is op een anime-serie uit de jaren 70. Het is de meest waarheidsgetrouwe replica van een RX-78-2 ooit gemaakt. Hoe deze humanoïde robot van 25 ton knielt, ziet u in de video hierboven.