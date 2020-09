Belgisch kampioen Dries De Bondt is nog steeds van zijn melk, maar: “Ik ga blijven werken voor Mathieu Van der Poel”

Dries De Bondt, die dinsdag Belgisch kampioen werd op de weg, kan zijn exploot nog steeds niet geloven. Ook niet na de uitvoerige viering met zijn teamgenoten in het rennershotel en het feit dat hij deze ochtend wakker werd met de trui in het zicht. Dries De Bondt zal in de BinckBank Tour (29 september tot 3 oktober) voor het eerst zijn tricolore shirt tonen.

LEES OOK. Vriendin Noortje trots op haar vriend en Belgisch kampioen De Bondt: “Dries was rustig, hij wist dat hij goed ging zijn” (+)

“Het is me wat geweest gisteren. En eerlijk gezegd ik kan het nog altijd niet geloven dat ik de nieuwe Belgische kampioen ben. Ik heb nog niet veel tijd voor gehad om het te laten bezinken. Ik heb de beelden van het BK wel al eens bekeken”, aldus Dries De Bondt ‘the day after’.

“Na het podium, de persconferentie en de anti-dopingcontrole wachtte de teambus op mij. Daar zag ik voor het eerst mijn ploegmakkers weer. Een zeer emotioneel moment. We zijn daarna naar het rennershotel gereden. Daar hebben we lekker gegeten en vooral iets gedronken.”

Foto: Peter Malaise

Verrassing

Dat Dries De Bondt Belgisch kampioen werd lag niet echt in de lijn van de verwachtingen.

“Wij waren met de ploeg naar het BK afgezakt met een duidelijk plan. Die trui moest en zou binnen het team blijven. Ik kreeg daarin een beschermde rol. Ik heb dan ook vanaf de start tot aan de Muur van Geraardsbergen eigenlijk geen trap te veel moeten geven. Ik kon bovendien stressvrij koersen. En dat dankzij mijn ploegmakkers. Zonder hen word ik geen Belgisch kampioen. Otto Vergaerde had ik in volle finale nog in steun. Wat die voor mij gedaan heeft, is ook van goudwaarde. Ik moet iedereen bedanken bij Alpecin-Fenix, maar dan ook iedereen.”

Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn voor Dries De Bondt. Belgisch kampioen ben je voor het leven. “Dat zeggen ze inderdaad”, aldus De Bondt. “De aandacht van de media is nu al immens. Ik moet vandaag nog een fotoshoot afwerken. Ik moet langs op de VRT. Er komt zoveel op me af. Dingen die ik echt niet gewoon ben. Ik probeer steeds onder de radar te blijven. Ik ben en blijf Dries De Bondt. Ik maakte gisteren ook nog even tijd voor mijn fans. Hen vind ik ook belangrijk en dus ging ik nog langs in het supporterscafé ‘Bij Plekker’ in Londerzeel.”

LEES OOK. Zes jaar na horrorcrash treedt kersvers Belgisch kampioen Dries De Bondt (29) uit de schaduw: “Toen ik uit coma kwam dacht ik: ik wil zo snel mogelijk koersen” (+)

Foto: BELGA

“Of ik nu niet stijg in de pikorde bij Alpecin-Fenix? Wie ga ik overstijgen? Mathieu van der Poel? Tim Merlier? Ik zal wellicht iets beter beschermd worden, maar daar zal het ook wel bij blijven. Ik ga blijven werken voor Mathieu. Als we aan de start komen van zeg maar de Ronde van Vlaanderen is dat met Mathieu van der Poel als kopman. Niet met de Belgische kampioen als kopman. En ja, dat ben ik. Nu heb ik het nog moeilijk om dat te geloven. Misschien is dat in de BinckBank Tour wel al het geval want daar ga ik voor het eerst koersen in die mooie trui.”