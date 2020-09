Ook in Brussel vervalt algemene mondmaskerplicht op 1 oktober

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat mondmaskers buiten niet meer verplicht zijn, behalve op drukke plaatsen. Minister-president Rudi Vervoort laat weten dat in Brussel de mondmaskerplicht dus vervalt.

Vanaf 1 oktober is een mondmasker dragen buiten niet meer verplicht, enkel nog op extreem drukke plaatsen, waar een veilige afstand houden niet mogelijk is. Dat kondigde premier Wilmès vanmiddag aan. Het is aan de lokale autoriteiten om te beslissen wat die ‘drukke plaatsen’ zijn.

Meteen laat Vervoort weten dat de algemene mondmaskerplicht dus ook in het Brussels Gewest op de schop gaat. Die gold sinds 12 augustus. Het aantal besmettingen in Brussel ging de voorbije weken nochtans sterk omhoog. De lokale overheden, de negentien Brusselse burgemeesters, kunnen wel nog beslissen om op plaatsen waar het erg druk kan zijn een mondmaskerplicht in te stellen. Of en waar dat zal gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.

Op overdekte plaatsen zoals het openbaar vervoer, winkels of bioscopen blijft een mondmasker verplicht.

Op maandag 28 september komt er een gewestelijke veiligheidsraad samen met onder meer de negentien burgemeesters en de korpschefs van de zes lokale Brussels politiezones. De bedoeling is om de aanpak van de gezondheidscrisis op het Brussels grondgebied ‘zo coherent mogelijk’ te laten verlopen.