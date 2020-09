Vakbonden ongerust over aderlatingen bij Bpost

De vakbonden zijn ongerust over de leegloop aan de top bij Bpost. Ze eisen overleg en duidelijkheid over wet er allemaal aan de hand is. Eerder deze ochtend gaf Bpost toe dat opnieuw een topper vertrekt.

Het vertrek van Henri de Romrée bij Bpost, is ook bij de vakbonden van Bpost ingeslagen als een bom. De Romrée was een jonge topmanager die aanzien werd als een wissel op de toekomst. Hij was begin dit jaar uitgestuurd om het ecommercedienstenbedrijf Radial in de VS te leiden voor Bpost. Hij volgde daar een andere sterkhouder op, Pierre Winand, die eind vorig jaar vertrok nadat duidelijk was dat er een ceo-wissel aankwam.

Bpost stelt in een persbericht dat familiale redenen aan de oorzaak liggen voor het vertrek van De Romrée. Eén van zijn kinderen kon niet aarden in de VS, stelt Bpost. Daarom zou De Romrée terug in België actief willen worden. Maar De Romrée neemt helemaal geen topfunctie bij Bpost in België op. Hij sluit de deur achter zich en stapt op.

De Romrée heeft de afgelopen weken aan het remuneratiecomité en andere bestuurders bij Bpost laten weten dat ceo Jean-Paul Van Avermaet hem het functioneren moeilijk maakte. De Romrée, die als een gentleman bekend staat, had ook moeite met de stijl van Van Avermaet.

Dat De Romrée het huis verlaat terwijl de uitdagingen bij Bpost voor het grijpen liggen, verontrust ook de vakbonden. Ze hebben er geen goed oog in.

‘Ik heb een onderhoud met de ceo geëist. We willen weten wat er aan de hand is én wat de plannen op korte en lange termijn zijn’, zegt Jean-Pierre Nyns van de Socialistische vakbond Acod. Nyns betreurt de verwarring en afleiding aan de top van Bpost. ‘Er is door covid-19 een enorme opportuniteit om Bpost versneld te transformeren in een pakjesbedrijf. Er is een markt die voor het grijpen ligt. We moeten die kansen nu grijpen.’

Met een ceo die wordt achtervolgd door het verleden van kartelvorming in de beveiligingssector is er meer en meer vrees dat Van Avermaet zijn tijd nodig heeft voor zijn verdediging en niet meer voldoende toekomt aan het leiden van het bedrijf. Dat nu bovendien ook de laatste interne directeur die het potentieel heeft om het bedrijf te leiden, opstapt vergroot de malaise. De kwestie Van Avermaet zorgt aan de top in toenemende mate voor verdeeldheid. De vrees bij de vakbonden is dat de 34.000 werknemers van Bpost de dupe worden van de patstelling.