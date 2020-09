Bijzondere vondst in Oosterschelde: lederschildpad van 2,5 meter

Tijdens een training op de Oosterschelde in Zeeland heeft de Nederlandse politie een zeldzame vondst gedaan. Plots zagen ze een vreemd voorwerp drijven, maar toen ze dichterbij gingen varen zagen ze dat het een enorme schildpad was. Het gaat om een lederschildpad, de grootste schildpaddensoort ter wereld.

Ze leven vooral in open zee en laten zich weinig zien in kustzones. Het is een zeldzame verschijning dus. Het dier in de Oosterschelde wordt door de Nederlandse Rijkswaterstaat en de politie in de gaten gehouden. Zolang de schildpad geen onnatuurlijk gedrag vertoont, wordt het met rust gelaten.

Foto: Landelijke Eenheid