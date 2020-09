Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans komen op één zege van de hoofdtabel van Roland Garros

Ruben Bemelmans (ATP 223) heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de derde (en laatste) kwalificatieronde van Roland Garros. De 32-jarige Limburger versloeg in zijn tweede kwalificatieronde de Fransman Kyrian Jacquet (ATP 535) na één uur en veertien minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-3).

Bemelmans ontmoet in zijn laatste duel voor een plek op de hoofdtabel de Duitser Daniel Altmaier (ATP 184), die eerder op de dag in zijn derde kwalificatieronde de Japanner Hiroki Moriya (ATP 243) in twee sets (6-1 en 6-2) huiswaarts stuurde.

Ook Coppejans bereikt laatste voorronde

Kimmer Coppejans (ATP 160) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde en laatste voorronde van Roland Garros. Hij versloeg op het gravel in Parijs de Slovaak Martin Klizan (ATP 162). Na een uur en 52 minuten stond de 2-6, 6-2 en 6-4 eindscore op het bord.

Om de hoofdtabel te halen, moet Coppejans voorbij de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 110). Die was met 6-2 en 6-3 te sterk voor de Fransman Constant Lestienne (ATP 223).

Arthur De Greef (ATP 326) verloor maandag al zijn eerste kwalificatieronde. David Goffin (ATP 12) staat als enige Belgische man rechtstreeks op de hoofdtabel.