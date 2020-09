De Nationale Veiligheidsraad zat sinds 9 uur vanochtend samen om nieuwe maatregelen te bespreken om het nieuwe coronavirus in te dijken. Een overzicht van wat er allemaal beslist werd.

• In plaats van de bubbel van vijf komt er een referentiecijfer voor nauwe contacten dat kan variëren tussen één en vijf, afhankelijk van de gezondheidssituatie. Op dit moment mag iedereen individueel vijf personen per maand kiezen met wie hij nauw contact mag hebben, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend. Dat betekent bijvoorbeeld elkaar een knuffel geven, samen een glas drinken of eten.

Als de afstandsregels gerespecteerd worden mag u met tien mensen tegelijk samenkomen. Ook daar worden kinderen onder 12 jaar niet meegeteld.

• Vanaf 1 oktober is een mondmasker dragen buiten niet meer verplicht, enkel nog op extreem drukke plaatsen, waar veiligheidsafstanden niet in acht kunnen worden genomen. Deze plaatsen worden bepaald door lokale autoriteiten. Ook op overdekte plaatsen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels of bioscopen; ongeacht hun opkomst

• Voor professioneel georganiseerde evenementen gaan regels gelden zoals in de horeca: er is geen limiet van het aantal aanwezige personen, maar er mogen maximaal tien mensen aan een tafel zitten, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend. De protocollen moeten op de letter worden gevolgd. En dansfeesten zijn jammer genoeg nog altijd niet toegelaten. Als u zelf een evenement organiseert, ook op straat, blijft het aantal aanwezigen beperkt tot tien personen.

• Er komt een barometer die regionaal, provinciaal en nationaal zal aangeven welke maatregelen genomen moeten worden afhankelijk van de gezondheidssituatie. Hoe meer de situatie verslechtert, hoe meer beperkende maatregelen er zullen worden genomen. Die barometer zal zich vooral maar niet exclusief baseren op het aantal hospitalisaties.

• Als u symptomen hebt neemt u contact op met uw arts die u zeven dagen in quarantaine laat gaan, en u ondergaat zo snel mogelijk een test. Als u positief test, blijft u in quarantaine, anders mag u, als uw gezondheidstoestand het toelaat, het huis verlaten.

Als u hoort dat u in nauw contact bent geweest met een coronapatiënt, gaat u meteen zeven dagen in quarantaine, te tellen vanaf het laatste nauwe contact met die persoon. U maakt een afspraak om een test te laten afnemen op de vijfde dag. Als uw test positief is, blijft u in quarantaine, anders mag u het huis verlaten.

• Wie terugkeert uit een oranje zone moet zich niet langer laten testen. reizigers die terugkeren uit een rode zone, moeten 7 dagen in quarantaine en moeten een test doen op dag 5. Dit geldt niet voor mensen die minder dan 48 uur in een ‘rode zone’ doorbrengen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij grensarbeiders.

• Het doel blijft om de testcapaciteit te vergroten om klaar te zijn voor het griepseizoen, met een capaciteit van 70.000 tot 90.000 tests per dag. Momenteel zitten we aan 40.000 tests per dag.