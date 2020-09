Het Vlaams Belang heeft woensdag om iets over 11 uur een korte ‘flitsactie’ gevoerd in de Wetstraat. Europarlementslid Gerolf Annemans werd opgepakt.

Een kleine colonne van wagens, bestuurd door parlementsleden van de partij, reed tot voor het federale parlement en hield er tien minuten halt, waardoor het verkeer tijdelijk stil kwam te liggen. Een aantal wagens werd door de politie nabij het paleis al preventief tegengehouden.

‘Als de Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan zullen wij de Wetstraat blokkeren’, duidt Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken de actie. ‘Nog enkele dagen en we zijn maar liefst 500 dagen sinds de verkiezingen. In die tijd zijn er kindjes geboren, hebben ze leren wandelen en hebben ze zelfs al hun eerste woordjes gesproken. We gaan toch niet wachten tot ze naar school gaan?’

Na de actie werd Gerolf Annemans door de politie geboeid en weggebracht. ‘De actie ging door in de neutrale zone’, klinkt het bij politiezone Brussel Hoofdstad. ‘Daar mogen geen acties gehouden worden. In eerste instantie hebben we aan de mensen van de actie gevraagd om de plaats te verlaten. Iedereen deed dat, behalve één persoon: meneer Gerolf Annemans. Hij gaf geen gevolg aan onze vraag en werd administratief aangehouden.’ Annemans werd naar het commissariaat gebracht voor identificatie.