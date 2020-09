European Open in Antwerpen ontvangt in oktober 8 tennisspelers uit de top-20

De European Open, het tennistoernooi dat van 18 tot 25 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen, kan op zijn affiche uitpakken met 8 spelers uit de huidige top-20 van het mannentennis. Dat heeft organisator Dick Norman woensdag bekendgemaakt.

Naast David Goffin (ATP-12) wordt de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-8) als enige top-tien speler de grootste naam op de affiche. Maar ook Fabio Fognini (ATP-15), Milos Raonic (ATP-20 en ex-finalist Wimbledon), Grigor Dimitrov (ATP-19 en winnaar ATP finals) en Kei Nishikori (ex-finalist US Open) zijn publiekstrekkers.

Want publiek is wel degelijk toegelaten in Antwerpen. Per dag zijn 1.600 toeschouwers toegelaten in de Lotto Arena.