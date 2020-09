Verhaal van 100-jarige veteraan die miljoenen inzamelde wordt verfilmd

Sir Tom Moore, de 100-jarige Britse veteraan, krijgt na zijn ridderschap nog een aandenken aan zijn hartverwarmende corona-fundraiser. Zijn verhaal wordt verfilmd, en het zal al in 2021 te bekijken zijn.

Hij wandelde met zijn rollator miljoenen bijeen en was tijdens het hart van de covid-storm in Groot-Brittannië het symbool van hoop en medeleven. In totaal zamelde hij zo’n 40 miljoen pond in voor de Britse gezondheidsdiensten en zijn cover van You’ll never walk alone werd een nummer 1 in de Britse hitlijsten. Dat ging niet ongemerkt voorbij: zijn verjaardag werd en masse gevierd en hij werd door generatiegenoot koningin Elizabeth II geridderd. Daarbovenop kreeg hij nog eens twee wereldrecords op zijn naam: de oudste persoon met een nummer 1-hit en het meeste geld ingezameld bij een individuele inzamelingswandeling.

De man achter de krantenkoppen

Inmiddels heeft hij ook een autobiografie neergepend, Tomorrow will be a good day. De titel is kenmerkend voor zijn optimisme. Hij bracht ook een kinderboek uit, One hundred steps, ‘over avontuur, familie, nooit opgeven en wat we kunnen bereiken als we samenwerken’.

Zijn biografie wordt binnenkort verfilmd door Fred Films en Powder Keg Pictures. ‘We zijn vereerd dat we dit unieke en inspirerende verhaal kunnen vertellen en kijken ernaar uit dat mensen de man achter de krantenkoppen leren kennen’, klinkt het daar.

Tom Moore en koningin Elizabeth II, ‘een charmant persoon’. Foto: Photo News

De film zal het verhaal vertellen van Moore die bij zijn familie woont nadat zijn vrouw Pamela overleed. Ze waren veertig jaar samen. Evengoed gaat het over zijn militaire carrière tijdens de Tweede Wereldoorlog, of de huidkanker die hij overwon. Mogelijk gaat het ook over zijn ridderschap - hij noemde de Queen zelf ‘een charmant persoon’ en herinnert zich nog hoe bedienden een stoel brachten specifiek voor haar handtas.

Michael Caine of Anthony Hopkins

Wie de eer krijgt om de 100-jarige kapitein te spelen is nog niet duidelijk. ‘Ik ken niet direct 100-jarige acteurs’, zei Moore lachend. Al heeft hij wel aanbevelingen: ‘Ik ben zeker dat Michael Caine (87, red.) of Anthony Hopkins (82, red.) het fantastisch zouden doen als ze hen wat ouder doen lijken!’ Caine heeft daar nog een streepje voor: de Britse acteur werd net als Moore geridderd door de Queen.

Kapitein Tom Moore is zelfs nu, een eeuw oud, is nog lang niet klaar met strijden. Hij wil zich blijven inzetten voor goede doelen. Zijn dochter helpt hem met de Captain Tom Foundation, die geld moet inzamelen om onder meer eenzaamheid tegen te gaan en in te zetten op gelijkheid. Moore ontving al meer dan 150.000 brieven en 7.500 geschenken, en ze blijven maar komen.