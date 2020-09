Frankrijk verdubbelt vaderschapsverlof van 14 naar 28 dagen

Het vaderschapsverlof in Frankrijk verdubbelt naar 28 dagen. Dat deelde het Elysée dinsdag mee. De nieuwe regeling treedt normaal op 1 juli 2021 in werking. In België hebben vaders en meemoeders recht op tien dagen.

Toen Frankrijk in 2002 het vaderschapsverlof invoerde, was het land voor op haar tijd. Het ging tien om elf extra dagen naast drie dagen geboorteverlof. Maar sindsdien hebben veel Europese landen hun maatregelen verder aangepast en bleef Frankrijk achter.

Nu wil de Franse president Emmanuel Macron dat het verlof uitbreidt naar 28 dagen. ‘Met deze hervorming evolueert Frankrijk van de Europese middenmoot naar de groep van progressieve landen, waaronder Spanje, Zweden, Noorwegen en Portugal’, aldus het Elysée.

‘Tijd is van essentieel belang wanneer de belangrijke band tussen kind en ouders gevormd wordt. Op dit moment zijn 14 dagen te kort’, klonk het nog. Eerder bleek al dat 80 procent van de Franse bevolking voor de hervorming zou zijn.

In het geval van meerlingen (tweelingen, drielingen, enz.) zullen er nog zeven extra dagen bijkomen. Een regel die vandaag ook al geldt.

Verwacht wordt dat de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2021 in werking zal treden. Bedrijven die de hervorming niet willen volgen, riskeren een boete van 7.500 euro.

Ouderlijke gelijkheid

De nieuwe regeling moet meer vaders aanmoedigen het vaderschapsverlof op te nemen. Op dit moment neemt slechts 67 procent het verlof op. Vooral mensen met een tijdelijk contract laten de dagen aan zich voorbijgaan. ‘Er is sprake van een erg grote sociale onrechtvaardigheid’, legt een woordvoerder van het Elysée uit.

Ook wil Frankrijk op deze manier de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen. De ouderlijke verantwoordelijkheid ligt nog te vaak bij de moeders, die in het land recht hebben op 16 weken zwangerschapsverlof.

Rest van Europa

In ons land hebben partners recht op tien dagen, waarvan het loon enkel de eerste drie dagen voor 100 procent wordt uitbetaald. De overige zeven worden voor 82 procent uitbetaald. De regeling rond vaderschapsverlof geldt sinds 2011 ook voor meemoeders (partners met hetzelfde geslacht als de biologische ouder).

In Italië omslaat het vaderschapsverlof slechts zeven dagen, maar die worden wel voor 100 procent uitbetaald. Tot voor kort deden ook onze noorderburen het slechter dan ons met slechts twee dagen verlof. Maar sinds 1 juli kan een partner zes weken krijgen. De eerste week wordt volledig uitbetaald, de overige vijf aan 70 procent.

Er zijn ook landen binnen de Europese Unie waar er geen officieel vaderschapsverlof bestaat, waaronder Duitsland. Daar is dan weer wel sprake van een uitgebreid ouderschapsverlof: ouders krijgen samen 14 maanden en mogen zelf beslissen hoe ze dat verdelen. De overheid betaalt maximum 1.800 per maand.

Ook in Zweden kan het ouderschapsverlof (480 dagen, bijna 16 maanden) verdeeld worden onder beide ouders. Al is er ook sprake van apart moeder- en vaderschapsverlof. Voor vaders gaat het om 10 dagen.

In 2019 bereikte het Europese Parlement, de lidstaten en de Commissie overigens een akkoord over vaderschapsverlof binnen de Unie. De EU wil dat elke land minstens tien dagen vaderschapsverlof geeft en dat het inkomen tijdens die periode overeenstemt met het niveau van het ziekteverlof. Op die manier zou het verlof sneller opgenomen worden. Voorlopig gaat het om een richtlijn, maar in 2022 moet het worden omgezet in een nationale wetgeving.