De ervaren avonturier Mike Horn wilde in augustus samen met Fred Roux in Noorwegen een ijsberg beklimmen. Het ging al snel fout toen die kantelde en de mannen in het water terechtkwamen. Ze konden snel worden gered, en laten weten dat hun daden ‘een voorbeeld zijn van hoe het niet moet’. ‘Ik heb getwijfeld of ik deze beelden zou delen, maar ik hoop dat anderen zo van mijn fouten kunnen leren’, zei Horn.