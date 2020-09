Aan een spooroverweg in de Antwerpse gemeente Nijlen is woensdagochtend een auto aangereden door een trein. Niemand raakte gewond maar het voertuig is tot schroot herleid. Een passant kon de aanrijding filmen.

Uit de eerste bevindingen wijst alles erop dat de wagen stilviel op de sporen en dat de bestuurster haar wagen niet meer aan de praat kreeg. Toen er even later ook een trein naderde, stapte de bestuurster uit en bracht zich in veiligheid. De treinbestuurder voerde nog een noodstop uit maar tevergeefs. De wagen werd aangereden en weggeslingerd.

Ook een kleinere slagboom werd door de klap vernield. Op de trein zat een veertigtal reizigers. Ook zij bleven ongedeerd. Ze konden op een bus stappen en in Herentals hun treinrit richting Turnhout voortzetten.

Door het ongeval is de overweg in het centrum van Nijlen afgesloten. Er is ook geen treinverkeer tussen Lier en Herentals.