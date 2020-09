Amerikaanse universiteit liet 64 gegoede studenten binnen als ‘wederdienst’

De University of California, Berkeley heeft op oneerlijke wijze 64 studenten toegelaten in de voorbije zes jaar. Dat blijkt uit een auditrapport van de staat Californië.

Auditor Elaine Howle schrijft aan de Californische gouverneur Gavin Newsom dat het toelatingssysteem ‘de studenten die zich inschrijven niet eerlijk of consequent heeft behandeld’. Tussen 2013 en 2019 werden er zeker 22 studenten toegelaten met een statuut als topsporter terwijl ze daar geen (volledig) recht op hadden. ‘Die studenten hadden weinig tot geen sportvaardigheden’, zei Howle.

42 studenten werden toegelaten door hun familienetwerk of donaties, terwijl andere - en meer gekwalificeerde - studenten afgewezen werden. Van de 64 studenten is de meerderheid wit met een jaarlijks gezinsinkomen van minstens 150.000 dollar.

‘Laten we hopen dat dit niet doorheen het hele land gebeurt, of op andere Californische universiteiten’, zegt auditor Howle aan The Guardian. ‘Maar het is erg zorgwekkend.’ Ze vreest dat dit maar het topje van de ijsberg is. Er zijn nog ‘minstens een vierhonderdtal studenten’ waar de audit twijfels bij heeft.

Rector Michael V Drake, aan het hoofd sinds juli 2020, meldt in een statement dat de universiteit de resultaten ‘zeer serieus neemt’ en dat hij ‘alles zal doen om ongepaste toelatingen te voorkomen’. Berkeley wordt beschouwd als de meest prestigieuze universiteit van Californië. De instelling telt 31 Nobelprijswinnaars en 117 gouden Olympische medailles onder de alumni.

Het onderzoek kwam er toen de FBI in 2019 ontdekte dat er meer dan vijftig mensen smeergeld betaalden om toegelaten te worden tot prestigieuze universiteiten. Eén van de beklaagden, Full house-actrice Lori Loughlin, kreeg twee maanden cel en een boete van 150.000 dollar.