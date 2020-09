Loekasjenko heeft eed onaangekondigd afgelegd

De omstreden Wit-Russische staatsleider Aleksandr Loekasjenko heeft vandaag de eed afgelegd voor zijn zesde mandaat als president. Dat melden staatsmedia in Minsk.

De beëdiging werd niet vooraf aangekondigd en komt als een verrassing. Loekasjenko is inmiddels al 26 onafgebroken aan de macht in Wit-Rusland. Hij won de laatste verkiezingen op 9 augustus met ruim 80 procent van de stemmen, wat doet vermoeden dat er sprake is van fraude.

Sinds de verkiezingen gaan elk weekend tienduizenden mensen de straat op om te protesteren. Dit weekend lekten hackers de gegevens van duizend agenten, ‘de bullebakken van Loekasjenko’. Het is onduidelijk hoeveel mensen in totaal al zijn opgepakt sinds het begin van de protesten. Mensenrechtenorganisaties melden dat er dit weekend opnieuw zeker honderd mensen gearresteerd werden. Dat gebeurt ongeveer elke week, zeker tijdens de vrouwenprotesten op zaterdag.

Bijna de gehele oppositie is inmiddels opgepakt of het land ontvlucht. Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die het in de verkiezingen opnam tegen de president en die claimt de ware winnaar van de verkiezingen te zijn, is intussen naar Litouwen gevlucht. Zij staat in contact met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Toch zijn er nog geen EU-sancties tegen Wit-Rusland aangekondigd: Cyprus ligt dwars.