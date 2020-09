Overvallers hebben woensdagochtend een spectaculaire ramkraak gepleegd op een Crelan-filiaal. De dieven gebruikte een bulldozer om de bank binnen te rijden.

De overval gebeurde woensdagochtend in de Paddegatstraat in Nieuwenrode, Kapelle-op-den-Bos. Rond half 4 reed er een bulldozer een Crelan bankfiliaal binnen, bevestigt de politiezone KLM. Of de overvallers ook een buit konden maken, is voorlopig nog niet duidelijk.