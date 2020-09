Opnieuw gijzeling in psychiatrisch centrum in Antwerpen

Op de Antwerpse Linkeroever heeft in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een gijzelingsactie plaatsgevonden in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC). Dat bevestigt het Antwerpse parket.

Twee vrouwelijke personeelsleden konden uiteindelijk rond drie uur vannacht ongedeerd worden bevrijd. De politie pakte twee mannelijke bewoners op als verdachten, het parket vraagt hun aanhouding.

Over de omstandigheden of het motief van de gijzeling is voorlopig niets bekend. De gijzelnemers zouden volgens het parket ‘enkele eisen’ hebben gehad, maar die werden nog niet bekendgemaakt.

Verder laat het parket weten dat het incident een goede afloop kende dankzij de tussenkomst van een gespecialiseerde parketmagistraat en gespecialiseerde diensten van de federale politie. De gijzeling duurde van omstreeks 22 uur tot 2.30 uur.

Eind juni vond er ook al eens een gijzeling plaats in het FPC. Ook toen werden twee personeelsleden overmeesterd en een tijd opgesloten door enkele bewoners, maar ook toen kon de situatie worden ontmijnd zonder dat er gewonden vielen. Het ging toen om drie geïnterneerden die inzage zouden hebben gewild in een bepaald dossier. De drie stuurden toen e-mails vanuit het FPC naar onder meer de Gazet Van Antwerpen. Volgens de advocaat van een van de drie gijzelnemers ging het toen om een soort wanhoopskreet.